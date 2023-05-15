В России предложили создать спецфонд для эффективного взыскания алиментов

14:34, 15 мая 2023, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила создать специальный государственный алиментный фонд для эффективного взыскания алиментов, пишет РИА Новости.

«Представляется, одним из вариантов повышения эффективности взыскания алиментов могло бы стать создание в Российской Федерации специального государственного алиментного фонда. Данная идея поддержана рядом экспертов. Вопрос нуждается в дополнительной проработке», – говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой за 2022 год.

По её словам, в 2022 году на 26 % по сравнению с 2021 годом увеличилось количество жалоб на неуплату вторым родителем алиментов на содержание ребёнка.

«Большая часть обращений связана с непредоставлением должником сведений о своих реальных доходах. Во взаимодействии с ФССП России в 2022 году по таким жалобам проведено 46 проверок, приняты дополнительные меры по взысканию алиментов с должников в интересах 28 детей», – сообщила омбудсмен в докладе.

Она также уточнила, что сумма взысканных алиментных платежей на детей в 2022 году составила 47,6 миллиарда рублей, что на 14,7 миллиарда больше показателей 2021 года, количество неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов на конец 2021 года составляло 782,5 тысячи, на конец 2022 года – 771,2 тысячи.