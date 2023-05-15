В России подготовят новый словарь в рамках закона о защите русского языка

15:27, 15 мая 2023, ПАИ

Минпросвещения РФ разрабатывает новый словарь в рамках принятого в феврале закона о госязыке. Об этом в понедельник сообщил глава министерства Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

«Мы сегодня готовим новый словарь, там у нас реализация закона по русскому языку, который был принят о защите русского языка. В рамках этого закона мы должны принять доработанные словари, тоже эту работу мы завершаем», — заявил он, выступая на Всероссийском форуме учителей русского языка и литературы.

Как рассказала замглавы министерства Татьяна Васильева, после вступления в силу закона ведомство разрабатывает требования к словарям, соответствующий проект постановления будет внесен в правительство до 1 июня.

28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон, цель которого — стимулировать соблюдение норм литературного русского языка и взять под контроль использование иностранных заимствований. Закон ограничивает использование иностранных слов, за исключением не имеющих аналогов в русском языке. Также он вводит такие понятия, как нормативные словари, грамматики и справочники, фиксирующие нормы русского языка в качестве государственного.