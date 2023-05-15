Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Симулятор виртуального пациента появится в ПсковГУ

Оборудование для оснащения учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета ПсковГУ закупят в Псковской области. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Так, в рамках контракта в вуз закупят симулятор виртуального пациента. Виртуальный симулятор должен представлять собой комплект оборудования администратора с предустановленным программным продуктом и оборудования зоны обучающегося с системой захвата движений. 

Благодаря симулятору учащиеся смогут видеть визуальные проявления заболевания на 3D-модели пациента, задавать пациенту вопросы для сбора жалоб и анамнеза и т. п. Диалог с персонажем должен быть реализован в виде виртуального окна с текстовым чатом, имитирующим вопросы врача и ответы пациента.

Начальная цена контракта - 3 млн 713 тысяч рублей. Финансирование контракта осуществляется в рамках субсидии из средств учреждения. 

  • Примеры мебели из контракта на сайте госзакупок
    Фото: ПсковГУ
  • Примеры мебели из контракта на сайте госзакупок
    Фото: ПсковГУ
  • Примеры мебели из контракта на сайте госзакупок
    Фото: ПсковГУ
  • Примеры мебели из контракта на сайте госзакупок
    Фото: ПсковГУ
  • Примеры мебели из контракта на сайте госзакупок
    Фото: ПсковГУ
  • Примеры мебели из контракта на сайте госзакупок
    Фото: ПсковГУ
  • Примеры мебели из контракта на сайте госзакупок
    Фото: ПсковГУ
  • Примеры мебели из контракта на сайте госзакупок
    Фото: ПсковГУ

Также для оснащения корпуса закупят лабораторную мебель более чем на 36 млн рублей. Поставщик обязан до 15 августа поставить в вуз стулья, а также шкафы и столы для учеников и преподавателей, предусмотренные для различных нужд. Среди них, например, островной лабораторный шкаф-стол и демонстрационный химический стол.

Помимо этого, вуз закупит для медицинского факультета сто оптических микроскопов. На эти цели предусмотрено более 4,4 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 мая 2023

Клиенты СберСтрахования стали чаще приобретать страховки для бегунов
15 мая 2023

Дожди и до 23 градусов тепла ожидается 16 мая в Псковской области
15 мая 2023

ФОТОФАКТ На Ольгинском мосту в Пскове поплыл асфальт

15 мая 2023

Новый игровой комплекс устанавливают в Детском парке Пскова

15 мая 2023

Продажу алкоголя ограничат в районах Псковской области в конце мая
15 мая 2023

Новые авиамаршруты из Пскова обсуждают с компанией Nordwind
15 мая 2023

Фонтан временно отключат в Великих Луках
15 мая 2023

Псковский рыболов поймал на Великой большого сома

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...