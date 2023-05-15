Симулятор виртуального пациента появится в ПсковГУ

15:05, 15 мая 2023, ПАИ

Оборудование для оснащения учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета ПсковГУ закупят в Псковской области. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Так, в рамках контракта в вуз закупят симулятор виртуального пациента. Виртуальный симулятор должен представлять собой комплект оборудования администратора с предустановленным программным продуктом и оборудования зоны обучающегося с системой захвата движений.

Благодаря симулятору учащиеся смогут видеть визуальные проявления заболевания на 3D-модели пациента, задавать пациенту вопросы для сбора жалоб и анамнеза и т. п. Диалог с персонажем должен быть реализован в виде виртуального окна с текстовым чатом, имитирующим вопросы врача и ответы пациента.

Начальная цена контракта - 3 млн 713 тысяч рублей. Финансирование контракта осуществляется в рамках субсидии из средств учреждения.



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ















Также для оснащения корпуса закупят лабораторную мебель более чем на 36 млн рублей. Поставщик обязан до 15 августа поставить в вуз стулья, а также шкафы и столы для учеников и преподавателей, предусмотренные для различных нужд. Среди них, например, островной лабораторный шкаф-стол и демонстрационный химический стол.

Помимо этого, вуз закупит для медицинского факультета сто оптических микроскопов. На эти цели предусмотрено более 4,4 млн рублей.