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Общество

Новый игровой комплекс устанавливают в Детском парке Пскова

Монтаж нового игрового комплекса проводят в Детском парке в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Бориса Елкина

«Жители давно просили сделать здесь большую площадку. Мы постарались наполнить её максимально разноплановыми элементами. Совсем скоро дети смогут её опробовать», - отметил Борис Елкин.

Он также напомнил, что это одна из трёх площадок, которые устанавливают в Детском и Финском парках благодаря поддержке губернатора Михаила Ведерникова.

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