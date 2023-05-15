Новый игровой комплекс устанавливают в Детском парке Пскова

15:16, 15 мая 2023, ПАИ

Монтаж нового игрового комплекса проводят в Детском парке в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Жители давно просили сделать здесь большую площадку. Мы постарались наполнить её максимально разноплановыми элементами. Совсем скоро дети смогут её опробовать», - отметил Борис Елкин.

Он также напомнил, что это одна из трёх площадок, которые устанавливают в Детском и Финском парках благодаря поддержке губернатора Михаила Ведерникова.