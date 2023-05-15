Развитие тхэквондо в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

16:07, 15 мая 2023, ПАИ

Развитие тхэквондо ИТФ в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ.

Как прошел Всероссийский турнир по тхэквондо ИТФ на кубок губернатора Псковской области в Псковском районе, как развивается этот вид спорта в регионе, расскажут руководитель молодежной общественной спортивной организации «Псковская областная федерация тхэквондо (ИТФ)» Владимир Кочетов и призёр и победитель всероссийских и международных соревнований по этому виду спорта Денис Стволов.