Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Развитие тхэквондо в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

Развитие тхэквондо ИТФ в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ.

Как прошел Всероссийский турнир по тхэквондо ИТФ на кубок губернатора Псковской области в Псковском районе, как развивается этот вид спорта в регионе, расскажут руководитель молодежной общественной спортивной организации «Псковская областная федерация тхэквондо (ИТФ)» Владимир Кочетов и призёр и победитель всероссийских и международных соревнований по этому виду спорта Денис Стволов. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 мая 2023

Эксперт назвал популярный вид спорта у псковичей
15 мая 2023

20 мая состоится десятый Зелёный Марафон Сбера
15 мая 2023

Развитие тхэквондо в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
14 мая 2023

Великолучанки завоевали серебро на чемпионате СЗФО по баскетболу
14 мая 2023

Тяжелоатлеты из Пскова стали призёрами на турнире в Новгородской области
14 мая 2023

Псковская команда дзюдоистов стала лучшей на турнире в Минске
13 мая 2023

Юбилейный забег движения «5 вёрст» прошёл в Пскове
13 мая 2023

Псковичи одержали победу в областном первенстве по шахматам


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...