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Всероссийский турнир по тхэквондо на кубок губернатора стартовал под Псковом

Всероссийский турнир по тхэквондо ИТФ на кубок губернатора Псковской области стартовал в Псковском районе сегодня, 12 мая, передает корреспондент ПАИ.

Комплекты медалей разыграют в четырёх возрастных категориях: юноши и девушки 11-13 лет, юниоры и юниорки 14-15 лет, юниоры и юниорки 16-17 лет, мужчины и женщины.

Фото здесь и далее: ПАИ

«Участников много, этот турнир становится всё более популярным, наверное, в силу того, что здесь [в Пскове – прим. ред.] очень интересное место. Город имеет большую богатую историю, и тренеры привозят сюда спортсменов не только для того, чтобы они приняли участие в соревнованиях, но, и чтобы они увидели город и прикоснулись к истории», - отметила главный судья соревнований Ольга Рязанцева.

Она рассказала, что на турнир приехали спортсмены как из ближних регионов, так и из дальних, например из Бурятии.

Ольга Рязанцева добавила, что на протяжении трёх дней в соревнованиях примут участие более 600 человек. «Это последние соревнования в этом сезоне, которые для спортсменов имеют важную роль, чтобы провести анализ. У нас через три месяца будет чемпионат и первенство мира в Казахстане. И для спортсменов, приехавших сюда, важно посмотреть на свои ошибки и подготовиться к следующим соревнованиям», - подчеркнула главный судья.

Старший тренер юниорской сборной России Вячеслав Маклаков отметил, что в соревнованиях принимают участие чемпионы России, Европы и Мира. «Это показывает, что турнир имеет огромную значимость. Это праздник не только для Псковской земли, но и для всех, кто приехал сюда. Турнир организован очень качественно, это видно по залу, организации площадки и современный судейской системе», - добавил тренер.

Он также объяснил, что кубок вручат делегации региона по итогам общего командного зачёта.

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