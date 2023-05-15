Клиенты СберСтрахования стали чаще приобретать страховки для бегунов

15:37, 15 мая 2023, ПАИ

Клиенты СберСтрахования в январе — апреле 2023 года оформили 3,5 тысячи полисов «Спортивная защита» для занятий бегом — на 20 % больше, чем в тот же период прошлого года. А по сравнению с январём — апрелем 2021 года, когда бегуны оформили 1,3 тысячи полисов, спрос вырос на 169 %. Об этом ПАИ сообщили в финансовом учреждении.

Полис «Спортивная защита» защищает от травм при занятиях более чем 250 видами спорта как на любительском, так и на профессиональном уровне. В одном договоре можно указать до пяти видов спорта, а застраховать — до 30 человек. По данным за 2021-2022 годы, в среднем каждый 13-й такой полис включает бег.

В январе и феврале 2022 года клиенты включили бег в 331 и 388 полисов соответственно. В этом году спрос на специализированные полисы в январе сохранился на сопоставимом уровне, а в феврале увеличился в полтора раза — клиенты оформили 621 договор. В апреле этого года количество застрахованных бегунов выросло на 13 % по сравнению с апрелем 2022 года и на 142 % — с апрелем 2021 года.

«Спрос на страхование бегунов традиционно увеличивается в тёплое время года и снижается зимой. Пики оформления полиса для бега обычно приходятся на май и сентябрь, когда в России проходят самые массовые забеги. Тем, кто побежит Зелёный марафон 20 мая, не о чем беспокоиться, ведь в пакет участника уже включён полис СберСтрахования, который покрывает риск травм во время забега», - отметил директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Денис Кузьмин.

Благотворительный Зелёный марафон Сбербанка в этом году пройдёт в 10-й раз.

«Забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране: на старт выйдут десятки тысяч любителей бега в 60 городах России», - отметили в Сбербанке.

В Санкт-Петербурге старт и финиш пройдут в Приморском парке Победы. В программе — дистанции на 500 метров (для детей), 4,2 км (в том числе в командном зачёте), 10 километров.

В этом году соревнования проводятся совместно с фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Собранные средства пойдут на высадку деревьев в регионах проведения забега. Приоритетом станут те субъекты РФ, где лесной фонд в наибольшей степени пострадал от действий человека.

Каждый участник марафона застрахован в СберСтраховании на сумму 500 тысяч рублей на всё время забега. Если произойдёт страховой случай, участнику нужно будет обратиться в любую из медицинских зон, которые будут оборудованы на маршруте, получить помощь и справку о состоянии здоровья, а затем позвонить на номер 900 и рассказать о произошедшем оператору. Специалист сориентирует по дальнейшим шагам и даст подробные инструкции.