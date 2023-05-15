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Общество

Чем уникальна подсветка у Вечного огня в Пскове, рассказал эксперт

Как проектировали подсветку на Могиле Неизвестного Солдата в Пскове, рассказал руководитель сети магазинов Андрей Кальцин в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).  

Андрей Кальцин отметил, что окончательный вариант освещения памятника выбирали из нескольких возможных проектных решений. Например, были предложения подсветить плиту и стволы зениток у памятника, установить подсветку по периметру со светодинамикой в оранжево-красных тонах, под свечение огня.  

В итоге за основу взяли идею псковского архитектора Всеволода Смирнова. По замыслу архитектора-реставратора, свет должен был идти вниз из-под края плиты, чтобы она как бы парила в воздухе. 

«Монумент всё-таки «тихий», можно сказать. Возле него особо не танцуют. Поэтому было принято решение: пусть светится аккуратно и тихо. Тёплым светом. Он условно ближе к огню. Чтобы в итоге получился некий световой ансамбль», - подчеркнул эксперт. 

Таким образом, по словам Андрея Кальцина, благодаря проектным решениям удалось достичь парящего эффекта тяжёлой платформы с нижней подсветкой. 
 

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