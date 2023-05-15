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Общество

В Псковской области ещё одного поставщика внесли в список недобросовестных

В реестр недобросовестных поставщиков (РНП) внесли индивидуального предпринимателя из Новгородской области. Снизив цену почти в пять раз, ИП выиграл аукцион на изготовление упаковки для сувенирной продукции для правительства Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в управлении ФАС по региону.

В УФАС отметили, что согласно контракту предприниматель должен был изготовить 500 сумочек с изображением Пскова из ламинированного джута за 15 дней. Однако, по словам поставщика, он не смог купить основной материал для производства сумочек - ламинированный джут.

«Доказательств того, что ни на одном складе не нашлось необходимого материала, поставщик не представил. Даже с учётом продленного на четыре месяца срока предприниматель не смог выполнить условия контракта и изготовить упаковку, за что был внесен в РНП на два года», - заключили в ведомстве. 

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