Об особенностях возврата переплаты по налогам расскажут псковичам
УФНС России по Псковской области продолжит проведение информационно-обучающих семинаров и вебинаров, в рамках которых налогоплательщики получают информацию об особенностях единого налогового счёта (ЕНС), введённого с 1 января 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, 16 и 18 мая сотрудники регионального налогового управления проведут онлайн-вебинары на тему ЕНС, в ходе которых в том числе подробно расскажут о том, как вернуть переплату по ЕНП, если на едином налоговом счёте образовалось положительное сальдо.
Начало каждого вебинара в 11:00. Подключиться к вебинарам можно по ссылкам:
16 мая – https://w.sbis.ru/webinar/cbc1f138-b8ba-45bd-b9f8-e47bae96d7ee
18 мая – https://w.sbis.ru/webinar/0e71737b-338f-4d8c-b4df-1d9625e574fc
Напомним, вернуть переплату можно на основании заявления о распоряжении, которое налогоплательщику нужно подать в налоговый орган по месту своего учёта:
- либо на бумажном носителе (по почте или лично);
- либо в электронной форме по ТКС;
- либо через личный кабинет;
- либо в составе налоговой декларации по форме 3-НДФЛ.
Документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью налогоплательщика. Если положительное сальдо ЕНС меньше суммы, заявленной к возврату, деньги возвращаются в пределах положительного остатка.
Кроме того, 16 и 18 мая встречи-семинары с налогоплательщиками на тему ЕНС пройдут на улице Тихмянова, 10 (МБУДО «ДШИ Новосокольники») в Новосокольниках и на улице Первомайской, 31/8 (администрация Локнянского района, актовый зал) в Локне. Начало обоих мероприятий в 11:00.
Напомним, налоговые органы Псковской области еженедельно проводят обучающие семинары и вебинары для налогоплательщиков по данной тематике. Ознакомиться с графиком мероприятий в третьем квартале 2023 года, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно здесь: https://www.nalog.gov.ru/rn60/about_fts/seminars_plans/13305171/.
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