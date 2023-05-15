Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Об особенностях возврата переплаты по налогам расскажут псковичам

УФНС России по Псковской области продолжит проведение информационно-обучающих семинаров и вебинаров, в рамках которых налогоплательщики получают информацию об особенностях единого налогового счёта (ЕНС), введённого с 1 января 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, 16 и 18 мая сотрудники регионального налогового управления проведут онлайн-вебинары на тему ЕНС, в ходе которых в том числе подробно расскажут о том, как вернуть переплату по ЕНП, если на едином налоговом счёте образовалось положительное сальдо.

Начало каждого вебинара в 11:00. Подключиться к вебинарам можно по ссылкам:

16 мая – https://w.sbis.ru/webinar/cbc1f138-b8ba-45bd-b9f8-e47bae96d7ee

18 мая – https://w.sbis.ru/webinar/0e71737b-338f-4d8c-b4df-1d9625e574fc

Напомним, вернуть переплату можно на основании заявления о распоряжении, которое налогоплательщику нужно подать в налоговый орган по месту своего учёта:

  • либо на бумажном носителе (по почте или лично);
  • либо в электронной форме по ТКС;
  • либо через личный кабинет;
  • либо в составе налоговой декларации по форме 3-НДФЛ.

Документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью налогоплательщика. Если положительное сальдо ЕНС меньше суммы, заявленной к возврату, деньги возвращаются в пределах положительного остатка.

Кроме того, 16 и 18 мая встречи-семинары с налогоплательщиками на тему ЕНС пройдут на улице Тихмянова, 10 (МБУДО «ДШИ Новосокольники») в Новосокольниках и на улице Первомайской, 31/8 (администрация Локнянского района, актовый зал) в Локне. Начало обоих мероприятий в 11:00.

Напомним, налоговые органы Псковской области еженедельно проводят обучающие семинары и вебинары для налогоплательщиков по данной тематике. Ознакомиться с графиком мероприятий в третьем квартале 2023 года, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно здесь: https://www.nalog.gov.ru/rn60/about_fts/seminars_plans/13305171/.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 мая 2023

Профсоюзы работников культуры Пскова и Твери заключили соглашение о сотрудничестве
15 мая 2023

Велосипедист госпитализирован в результате столкновения с Audi в Пскове

15 мая 2023

О разработке концепции освещения псковской улицы по примеру Никольской в Москве рассказал специалист
15 мая 2023

Второй этаж Приказной палаты Псковского кремля будет недоступен

15 мая 2023

Муниципальный этап Президентских спортивных игр завершился в Псковской области

15 мая 2023

Пожарные ликвидируют возгорание сарая в Дновском районе
15 мая 2023

О методах восстановления коленного сустава расскажут эксперты в новом выпуске «Секреты тела»
15 мая 2023

Один человек госпитализирован в результате ДТП в Печорском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...