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Общество

Наталия Соколова: «Губернаторский дневник» расширяет горизонты возможностей для детей

Для каждого человека, а в особенности для детей, важно, чтобы его достижения и успехи были замечены, одобрены и поддержаны. Такое мнение, комментируя акцию «Губернаторский дневник», высказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

По её словам, одобрение и поддержка дают детям мотивацию к новым свершениям. «Акция «Губернаторский дневник» – прекрасное тому подтверждение», – подчеркнула детский омбудсмен в беседе с корреспондентом «КП-Псков».

Наталия Соколова добавила, что ребёнок старается и вкладывает свои силы и время не только для того, чтобы получать пятёрки, но и чтобы учиться новому. Поощрением в этом случае служит встреча с главой региона. По мнению Наталии Соколовой, это расширяет горизонты возможностей для юных псковичей.

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