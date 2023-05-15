20 мая состоится десятый Зелёный Марафон Сбера

17:00, 15 мая 2023, ПАИ

20 мая состоится десятый Зелёный Марафон Сбера.

«Наш первый Зелёный Марафон прошёл в 2012 году. Тогда мы провели его в 42 городах России — по количеству километров в марафонской дистанции, — напомнил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. — Сегодня Зелёный Марафон уже стал доброй общенациональной традицией, всероссийским спортивным, благотворительным, экологическим и семейным праздником».

В частности, желающие принять участие в Зелёном Марафоне в Москве прошли процедуру платной регистрации. «Все собранные за регистрацию средства, а также добровольные пожертвования и сборы на остальных площадках проведения мероприятия поступят в Благотворительный фонд «Вклад в будущее». На эти деньги мы высадим деревья в регионах проведения Зелёного Марафона. Приоритетом станут те регионы России, где лесной фонд в наибольшей степени пострадал от действий человека», — уточнил Станислав Кузнецов.

Он также уточнил, что марафон — не внутрикорпоративное событие. Зелёный Марафон Сбера открыт для всех желающих, поэтому каждый может пробежать выбранную дистанцию, поддержать бегунов на дистанции или принять участие в экологических акциях и развлекательной программе.

Ожидается, что на старт 20 мая выйдут около 100 тысяч участников в 60 городах страны. Это станет одним из крупнейших беговых соревнований в России.

«Зелёный Марафон ― это общегородской праздник. Поэтому обычно проводится в знаковых местах города участников ― это главные площади, парки, набережные. Маршрут выбираем такой, чтобы он был, с одной стороны, простым, с небольшим набором высоты, по легкопробегаемому покрытию, а с другой стороны — живописным, зрелищным и доступным с точки зрения транспорта. И конечно, очень тесно взаимодействуем с органами исполнительной власти региона, чтобы не доставить неудобств автолюбителям и пешеходам», — подчеркнул Станислав Кузнецов.