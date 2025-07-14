Псковские футболистки примут участие в финале первенства России
Футболистки клуба «Псков» примут участие в финале первенства России среди девочек до 15 лет, которое пройдёт в Ессентуках с 15 по 25 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ФК «Псков».
В турнире примут участие десять сборных команд, в том числе команда Псковской области – ФК «Псков». По результатам жеребьёвки псковички попали в группу «А», где сыграют с командами из Брянской и Владимирской областей, а также из Пермского края и Москвы.
Полуфинальные игры пройдут 22 июля. На следующий день состоятся финальные встречи.
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