Первенство Псковской области по спортивному ориентированию провели в Пустошкинском районе

19:26, 14 июля 2025, ПАИ

Первенство Псковской области по спортивному ориентированию и традиционные межрегиональные соревнования «Иван Купала – 2025» прошли в окрестностях деревни Холюны Пустошкинского района с 11 по 13 июля. 30 мест заняли себежские спортсмены-ориентировщики, пишет районная газета «Призыв».

В первый день участники бежали кросс-классику. По итогам зачёта первое место заняли Устин Новик, Дмитрий Шарков, Варвара Зворыкина и Полина Герасимова. Второе место у Алисы Перховой, Ивана Зворыкина, Евдокии Зворыкиной и Дмитрия Прокофьева. Бронзу получили Владислав Ермолаев, Андрей Зворыкин, Василиса Гришмановская, Кирилл Матвеев и Елизавета Денисенко.

12 июля в дисциплине кросс-лонг золото завоевали Артём Ермолаев, Евдокия Зворыкина и Полина Герасимова. Серебро у Ивана Зворыкина, Маргариты Поплавской, Варвары Зворыкиной, Анастасии Ермолаевой и Дмитрия Шаркова. Третье место заняли Устин Новик, Богдана Арсентьева, Кирилл Матвеев и Алиса Перхова.

Старт третьего дня ознаменовался грозой и проливным дождём. Однако, несмотря на погодные трудности, в зачёте многодневных соревнований «Иван Купала» победу одержал в своей возрастной группе Виталий Матвеев. Второе место заняли Дмитрий Шарков, Иван Зворыкин и Полина Герасимова. Третье место у Андрея Зворыкина.