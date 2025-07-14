Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Российская легкоатлетка повторила прошлогодний рекорд псковской прыгуньи

Российская легкоатлетка, действующая чемпионка и обладательница кубка России Мария Кочанова установила новый личный рекорд, перепрыгнув планку на высоте два метра ровно на Кубке сильнейших спортсменов в Белоруссии. Об этом сообщает Всероссийская федерация лёгкой атлетики.

Мария Кочанова взяла двухметровую высоту с первой попытки и выиграла соревнования с личным рекордом и третьим результатом сезона в мире.

За последнее время такой результат российским спортсменкам покорялся лишь однажды, когда псковская прыгунья Наталья Спиридонова в феврале прошлого года взяла двухметровую планку на чемпионате России в помещении.

Отметим, что рекорд России в женских прыжках принадлежит олимпийской чемпионке Анне Чичеровой, которая в 2011 году взяла высоту 2,07 метра. Мировой рекорд принадлежит молодой украинской легкоатлетке, победительнице парижской Олимпиады Ярославе Магучих, перепрыгнувшей планку 2,10 метра в июле прошлого года.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 июля 2025

Первенство Псковской области по спортивному ориентированию провели в Пустошкинском районе
14 июля 2025

Псковские футболистки примут участие в финале первенства России
14 июля 2025

Российская легкоатлетка повторила прошлогодний рекорд псковской прыгуньи
14 июля 2025

ФК «Псков» разгромно проиграл мурманскому «Северу» на выезде
14 июля 2025

Псковский губернатор принял решение о покупке спортоборудования за высокие результаты
13 июля 2025

Стали известны предварительные итоги ралли «900 озёр»
12 июля 2025

Бесплатные утренние спортивные тренировки проходят в Пскове
12 июля 2025

Более 200 человек объединили XXVII летние Олимпийские игры молодёжи Псковского района

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...