Российская легкоатлетка повторила прошлогодний рекорд псковской прыгуньи

17:26, 14 июля 2025, ПАИ

Российская легкоатлетка, действующая чемпионка и обладательница кубка России Мария Кочанова установила новый личный рекорд, перепрыгнув планку на высоте два метра ровно на Кубке сильнейших спортсменов в Белоруссии. Об этом сообщает Всероссийская федерация лёгкой атлетики.

Мария Кочанова взяла двухметровую высоту с первой попытки и выиграла соревнования с личным рекордом и третьим результатом сезона в мире.

За последнее время такой результат российским спортсменкам покорялся лишь однажды, когда псковская прыгунья Наталья Спиридонова в феврале прошлого года взяла двухметровую планку на чемпионате России в помещении.

Отметим, что рекорд России в женских прыжках принадлежит олимпийской чемпионке Анне Чичеровой, которая в 2011 году взяла высоту 2,07 метра. Мировой рекорд принадлежит молодой украинской легкоатлетке, победительнице парижской Олимпиады Ярославе Магучих, перепрыгнувшей планку 2,10 метра в июле прошлого года.

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