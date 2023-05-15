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Культура

Обновленный спектакль-перформанс представят на Днях пушкинской поэзии в Михайловском

Обновленный спектакль-перформанс представит театр «Пух и Прах» в сотрудничестве с театром «Трикстер» и «Москонцертом» на Днях пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

Фото: ТКД Псковской области

«Спектакль-перформанс «Сон Татьяны. Гадание» особенно полюбился гостям Дней пушкинской поэзии и русской культуры в прошлом году. Сотни зрителей имели возможность погрузиться в пространство зачарованного леса, в котором оживали персонажи сна», - отметили в ТКД.

Там призвали псковичей приехать 3 июня в Михайловское и «искать секретное место». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее псковичам представили эскизы ростовых персонажей Дней пушкинской поэзии. Также сообщалось, что саксофонист Игорь Бутман выступит на Днях пушкинской поэзии, а откроет мероприятие Детская филармония.

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