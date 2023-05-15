Великолучане обеспокоены состоянием ручья Ситовка

17:29, 15 мая 2023, ПАИ

Жители Великих Лук обратили внимание на неудовлетворительное состояние ручья Ситовка, расположенного в Северном микрорайоне города, пишет портал Luki-News со ссылкой на одну из групп, посвящённых жизни города.

«Чем ближе лето, тем больше ручей напоминает заросшее непроходимое болото. И речь ведь не о городском отшибе, а о центре густонаселенного микрорайона. Неужели нет возможности облагородить это место. Ведь к некрасивому виду добавляется и запах гниения, что вообще не радует по весне. А хотелось бы гулять и наслаждаться видами родного города», — говорится в публикации.

Жалобы на состояние Ситовки поступают ежегодно. Так, в прошлом году обращение на данную тему на сайте губернатора Псковской области оставили несколько великолучан. После обращения по берегам ручья была скошена трава, обрезана поросль и убран случайный мусор.