Возраст обнаруженной у Псково-Печерского монастыря деревянной мостовой определят археологи

17:12, 15 мая 2023, ПАИ

Закончился первый этап раскопок в Печорах. В трёх шурфах археологи изучили пласты конца XVI – XIX века, сообщается в телеграм-канале Археологического центра Псковской области.

Практически на полную ширину раскрыта трасса деревянной мостовой. Хорошая сохранность брёвен позволила взять образцы для определения порубочной даты.

«Большинство находок типично для общественного пространства – улицы: это монеты, пуговицы, нательные кресты и много других достаточно мелких предметов», - рассказали археологи.