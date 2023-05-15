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Общество

День призывника прошёл в Пыталово

День призывника прошёл в Пыталовском районе сегодня, 15 мая. Об этом сообщает газета «Наша жизнь».

Жители города проводили на военную службу новобранцев. С напутственным словом к будущим солдатам обратился представитель Островского военкомата Александр Александров. «Вы отправляетесь служить. Я хочу пожелать, чтобы вы принимали правильное решение, обдуманно и грамотно. И должны помнить, что дома ждут родители, друзья, родные. Мы вас ждём», — отметил в своём выступлении Александр Александров.

Фото здесь и далее: газета "Наша жизнь"

Заместитель главы администрации района Полина Рубченя пожелала ребятам уверенно нести службу, ведь долг мужчины, по её словам, — защищать свою Родину.

Мастер производственного обучения Пыталовского филиала Островского многопрофильного колледжа Алексей Стефанович при воспоминании о своей службе отметил, что ни разу не пожалел об армейской жизни. «Не опозорьте наш район, ребята!» — призвал Алексей Стефанович.

С ответным словом от призывников выступил Сергей Васильев. Он обратил внимание на оформление сцены к сегодняшнему мероприятию: «Святое дело — Родине служить». А я хочу сказать одно: святое дело — защищать Родину. И мы готовы её защищать. Я вам обещаю».

Встреча с призывниками проходила в районном Доме культуры. Там также показали концерт, который был подготовлен для них артистами местной самодеятельности. Помимо этого, гостям продемонстрировали видеоролик волонтёра, активиста движения «Пыталово своих не бросает!» Дмитрия Быстрова с кадрами из поездки к солдатам в зону СВО.

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