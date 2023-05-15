Эксперт назвал популярный вид спорта у псковичей

17:37, 15 мая 2023, ПАИ

Популярность тхэквондо у жителей Псковской области отметил руководитель молодежной общественной спортивной организации «Псковская областная федерация тхэквондо (ИТФ)» Владимир Кочетов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Спорт очень популярен, за 20 лет мы выросли до тысячи человек, которые занимаются тхэквондо в Псковской области», - сообщил он.

Руководитель спортивной организации также отметил, что основная масса спортсменов занимается в Пскове, где открыто 12 залов, и напомнил, что в спортивную школу по тхэквондо принимают детей с девяти лет.