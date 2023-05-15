Форум управленцев в сфере охраны объектов всемирного наследия пройдёт в Пскове

17:45, 15 мая 2023, ПАИ

Межрегиональный форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» пройдёт 6-7 июля в Пскове. В третий раз в городе соберутся участники процесса управления объектами всемирного наследия из разных субъектов РФ с целью повышения его эффективности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Мероприятие стало важным событием в жизни региона и новой профессиональной платформой для обмена достижениями и опытом, разработки новых стратегий и планов. В ходе различных интенсивов и встреч участники форума получат новые данные о достижениях в области управления объектами всемирного наследия и наметят направления для будущей работы.

Основные темы встречи этого года: сохранение объектов всемирного наследия на национальном уровне, аспекты развития внутреннего туризма в современных условиях, традиционные ценности как основа образовательных процессов, продвижение памятников истории и культуры в информационном пространстве. В рамках круглого стола участники обсудят природно-культурные ландшафты объектов всемирного наследия и вопросы их сохранения.

Анкеты для участия в форуме принимаются до 16 июня 2023 года.

Для получения дополнительной информации обращаться в пресс-службу форума по телефону: 8 (921) 215-76-72 и на электронную почту forumunesco@yandex.ru. Сайт форума.