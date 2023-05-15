Аисты Добрыня и Арика нашли новый дом в Псково-Печерском монастыре

18:06, 15 мая 2023, ПАИ

Две птицы по имени Добрыня и Арика из «Дома белого аиста» отправилась в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь для проживания. Об этом рассказали в группе центра помощи аистам в соцсети «ВКонтакте».

«Надеемся, что Добрыня и Арика приживутся в монастыре и им там под опекой братии будет хорошо. Птицы будут проживать в восхитительном саду на Святой горке — в месте для уединения монахов, посещение которого ограничено, свободный доступ закрыт», — говорится в сообщении.

Отметим, Добрыня с Арикой познакомились в аистином центре и составили пару. У каждой из птиц своя история, рассказали сотрудники «Дома белого аиста».

Напомним, в 2019 году аисту Добрыне прострелили крыло. Тогда ветеринары быстро прооперировали птицу, но левое крыло целиком пришлось удалить. После приютом для птицы стал «Дом белого аиста».

Несчастье с Арикой, взрослой самкой из Выскатки Сланцевского района Ленинградской области, случилось годом позже. В результате нападения наземных хищников она получила рваную рану на крыле. Но птицу удалось спасти местным жителям: они обнаружили аиста с волочившимся крылом, отловили и привезли в аистиный центр.