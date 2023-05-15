Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Аисты Добрыня и Арика нашли новый дом в Псково-Печерском монастыре

Две птицы по имени Добрыня и Арика из «Дома белого аиста» отправилась в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь для проживания. Об этом рассказали в группе центра помощи аистам в соцсети «ВКонтакте». 

Фото из группы центра помощи аистам в соцсети «ВКонтакте»

«Надеемся, что Добрыня и Арика приживутся в монастыре и им там под опекой братии будет хорошо. Птицы будут проживать в восхитительном саду на Святой горке — в месте для уединения монахов, посещение которого ограничено, свободный доступ закрыт», — говорится в сообщении.

Отметим, Добрыня с Арикой познакомились в аистином центре и составили пару. У каждой из птиц своя история, рассказали сотрудники «Дома белого аиста».

Напомним, в 2019 году аисту Добрыне прострелили крыло. Тогда ветеринары быстро прооперировали птицу, но левое крыло целиком пришлось удалить. После приютом для птицы стал «Дом белого аиста».

Несчастье с Арикой, взрослой самкой из Выскатки Сланцевского района Ленинградской области, случилось годом позже. В результате нападения наземных хищников она получила рваную рану на крыле. Но птицу удалось спасти местным жителям: они обнаружили аиста с волочившимся крылом, отловили и привезли в аистиный центр.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 мая 2023

Велосипедист госпитализирован в результате столкновения с Audi в Пскове

15 мая 2023

О разработке концепции освещения псковской улицы по примеру Никольской в Москве рассказал специалист
15 мая 2023

Второй этаж Приказной палаты Псковского кремля будет недоступен

15 мая 2023

Муниципальный этап Президентских спортивных игр завершился в Псковской области

15 мая 2023

Пожарные ликвидируют возгорание сарая в Дновском районе
15 мая 2023

О методах восстановления коленного сустава расскажут эксперты в новом выпуске «Секреты тела»
15 мая 2023

Один человек госпитализирован в результате ДТП в Печорском районе
15 мая 2023

Арбитражный суд Псковской области поддержал налоговую в деле о «Евро-Керамике»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...