Причины отдать ребёнка на тхэквондо назвали псковским родителям

17:59, 15 мая 2023, ПАИ

Причины отдать ребёнка на тхэквондо назвал псковским родителям руководитель молодёжной общественной спортивной организации «Псковская областная федерация тхэквондо (ИТФ)» Владимир Кочетов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По его словам, тхэквондо, как любое восточное единоборство, прививает самодисциплину. Призёр и победитель всероссийских и международных соревнований по этому виду спорта Денис Стволов добавил, что тхэквондо также даёт хорошую физическую форму.

«Детей приводят, чтобы научиться обороняться. Данный вид спорта важен для самообороны, и в нём больше работы ногами», - отметил Владимир Кочетов.

Он также напомнил, что в спортивную школу ребёнок может поступить с девяти лет, родителям необходимо подготовить справку о его здоровье. Кроме того, требуется пройти определённые нормативы: прыжок в высоту, в длину, отжимания.