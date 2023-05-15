Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Причины отдать ребёнка на тхэквондо назвали псковским родителям

Причины отдать ребёнка на тхэквондо назвал псковским родителям руководитель молодёжной общественной спортивной организации «Псковская областная федерация тхэквондо (ИТФ)» Владимир Кочетов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

По его словам, тхэквондо, как любое восточное единоборство, прививает самодисциплину. Призёр и победитель всероссийских и международных соревнований по этому виду спорта Денис Стволов добавил, что тхэквондо также даёт хорошую физическую форму.

«Детей приводят, чтобы научиться обороняться. Данный вид спорта важен для самообороны, и в нём больше работы ногами», - отметил Владимир Кочетов.

Он также напомнил, что в спортивную школу ребёнок может поступить с девяти лет, родителям необходимо подготовить справку о его здоровье. Кроме того, требуется пройти определённые нормативы: прыжок в высоту, в длину, отжимания.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 мая 2023

Муниципальный этап Президентских спортивных игр завершился в Псковской области

15 мая 2023

Эксперт назвал популярный вид спорта у псковичей
15 мая 2023

20 мая состоится десятый Зелёный Марафон Сбера
15 мая 2023

Развитие тхэквондо в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
14 мая 2023

Великолучанки завоевали серебро на чемпионате СЗФО по баскетболу
14 мая 2023

Тяжелоатлеты из Пскова стали призёрами на турнире в Новгородской области
14 мая 2023

Псковская команда дзюдоистов стала лучшей на турнире в Минске
13 мая 2023

Юбилейный забег движения «5 вёрст» прошёл в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...