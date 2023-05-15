Клиентский центр ООО «Газпром межрегионгаз Псков» в Великих Луках принимает по новому адресу

18:11, 15 мая 2023, ПАИ

С 15 мая единый клиентский центр представительства ООО «Газпром межрегионгаз Псков» в Великих Луках принимает абонентов по новому адресу: г. Великие Луки, Октябрьский проспект, д. 10, корпус 1.

Единый клиентский центр работает по принципу одного окна. У абонентов есть возможность получить все услуги по газоснабжению, газораспределению и эксплуатации газового оборудования в одном офисе. В едином клиентском центре можно заплатить за газ и ТО ВДГО, подать документы для газификации и догазификации, оформить заявки на техническое обслуживание, ремонт, монтаж, демонтаж, замену газоиспользующего оборудования, поверку приборов учёта газа, а также получить консультацию по начислениям в квитанциях.

В зале обслуживания клиентов одновременно работают четыре окна, касса и расположена удобная зона для заполнения квитанций и заявлений.