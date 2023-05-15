Клиентский центр ООО «Газпром межрегионгаз Псков» в Великих Луках принимает по новому адресу
С 15 мая единый клиентский центр представительства ООО «Газпром межрегионгаз Псков» в Великих Луках принимает абонентов по новому адресу: г. Великие Луки, Октябрьский проспект, д. 10, корпус 1.
Единый клиентский центр работает по принципу одного окна. У абонентов есть возможность получить все услуги по газоснабжению, газораспределению и эксплуатации газового оборудования в одном офисе. В едином клиентском центре можно заплатить за газ и ТО ВДГО, подать документы для газификации и догазификации, оформить заявки на техническое обслуживание, ремонт, монтаж, демонтаж, замену газоиспользующего оборудования, поверку приборов учёта газа, а также получить консультацию по начислениям в квитанциях.
В зале обслуживания клиентов одновременно работают четыре окна, касса и расположена удобная зона для заполнения квитанций и заявлений.
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