Один человек госпитализирован в результате ДТП в Печорском районе
В Печорском районе, в деревне Малая Гверстонь, произошло столкновение автомобиля «Рено-Меган» с движущимся впереди мусоровозом, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
В результате ДТП водитель легкового автомобиля госпитализирован в медучреждение бригадой медицины катастроф.
На месте работают врачи медицины катастроф, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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