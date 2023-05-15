О методах восстановления коленного сустава расскажут эксперты в новом выпуске «Секреты тела»

18:40, 15 мая 2023, ПАИ

Во вторник, 16 мая, в 7:30 на телеканале «Первый Псковский» выйдет новый, 19-й выпуск передачи «Секреты тела».

Врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев расскажет о методах восстановления коленного сустава после перенесённых заболеваний или операций, о том, как наладить его правильную работу и избежать возникновение остеоартроза.

В программе специалисты показывают простой комплекс упражнений с гимнастическими снарядами для улучшения мобильности коленного сустава и укрепления мышц, который можно выполнять в домашних условиях.

Повтор программы «Секреты тела» смотрите на телеканале «Первый Псковский» в субботу в 9:50.