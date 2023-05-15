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Общество

Муниципальный этап Президентских спортивных игр завершился в Псковской области

Фото группы «Центр спортивной подготовки Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

Завершился межмуниципальный этап областных спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», на которых состязались команды школьников 2008–2009 годов рождения. Всего в соревнованиях приняло участие 156 человек, сообщает группа «Центр спортивной подготовки Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Спортивные игры проходили в Порхове, Новосокольниках, Пустошке и Опочке. В программу соревнований были включены лёгкая атлетика (бег на 60 м, метание мяча, прыжок в длину с разбега, бег на 600 м у девочек и на 800 м у мальчиков), баскетбол 3 х 3, волейбол и настольный теннис.

По итогам соревнований в финал, который пройдёт 23–25 мая в Пушкинских Горах, вышли команды – призёры межмуниципальных соревнований: МОУ «СОШ № 50» г. Дно, МБОУ «Средняя школа г. Новосокольники», МОУ «СОШ № 1» г. Невеля и МБОУ «Пушкиногорская СОШ им. А. С. Пушкина».

 

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