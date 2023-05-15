Второй этаж Приказной палаты Псковского кремля будет недоступен
Завтра, 16 мая, второй этаж Приказной палаты Псковского кремля будет временно недоступен до 15:00 в связи с проведением мероприятия, сообщает пресс-служба Псковского музея-заповедника.
Остальные объекты ансамбля Псковского кремля будут работать в штатном режиме.
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