Велосипедист госпитализирован в результате столкновения с Audi в Пскове
В Пскове, на Октябрьском проспекте, у дома №39, произошло столкновение автомобиля Audi и велосипедиста, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
43-летний велосипедист госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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