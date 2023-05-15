Велосипедист госпитализирован в результате столкновения с Audi в Пскове

19:41, 15 мая 2023, ПАИ

В Пскове, на Октябрьском проспекте, у дома №39, произошло столкновение автомобиля Audi и велосипедиста, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

43-летний велосипедист госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.