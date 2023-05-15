Псковских учителей приглашают принять участие в конкурсе «Классная тема!»

21:45, 15 мая 2023, ПАИ

Стартовал всероссийский отбор участников нового сезона телешоу «Классная тема!». Принять участие в телешоу могут учителя физики, химии, математики, биологии, географии, истории, русского языка и литературы из любого региона страны.

Проект призван представить самых ярких современных педагогов и поднять престиж важнейшей профессии.

Учитель русского языка и литературы из Великих Лук Татьяна Рассолова в прошлом году приняла участие в съёмках шоу. В финале она провела урок, на котором рассказала о происхождении знаменитых русских фразеологизмов, пословиц и поговорок.

«Классная тема» – это самый лучший конкурс. На протяжении всего отбора тебя переполняет чувство гордости за профессию. А ещё это новые знакомства и море приятностей от партнёров, неформальное общение с учениками и выпускниками. Мы стали ближе и понятнее друг другу за время конкурса. И представляете, это разговор с министром просвещения и даже с президентом!» — поделилась она эмоциями на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Претендентам предстоит пройти тестирование по своему предмету и записать видеовизитку. Отметим, что подать заявку можно через приложение, разработанное организаторами совместно с VK, до 20 июня.

Проект «Классная тема!» стартовал в 2022 году по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и проходит на телеканале «Россия 1» при поддержке Минпросвещения. Информационные партнёры – «Диалог Регионы» и VK.