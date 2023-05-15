Учинивший ДТП в Опочке несовершеннолетний госпитализирован

21:56, 15 мая 2023, ПАИ

В Опочке на улице Набережной рядом с городским стадионом 11-летний подросток, управляя мопедом, на перекрёстке равнозначных улиц, двигаясь прямо через перекрёсток, не уступил дорогу автомобилю «Лада-Калина», приближающемуся справа. После чего произошло столкновение, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП подросток госпитализирован в медучреждение.

В отношении родителей несовершеннолетнего будет составлен административный протокол.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.