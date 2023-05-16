В Пскове внесены изменения в организацию дорожного движения

22:57, 15 мая 2023, ПАИ

Для обеспечения безопасности внесены изменения в организацию дорожного движения в Пскове, сообщает администрация города Пскова.

На улице Крупской от дороги – дублёра улицы Инженерной до дома № 28 на улице Крупской установлены дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку автотранспорта.

На улице Киселёва вводится одностороннее движение на участке от въезда на парковку Мироносицкого кладбища до поворота к дому № 3.

Запрещён поворот налево с улицы Инженерной на улицу Звёздную при движении от улицы Индустриальной в сторону Труда, а также выезд налево с улицы Звёздной на улицу Инженерную.