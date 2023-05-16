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Общество

Прокуратура Себежского района организовала творческий конкурс

Фото газеты «Призыв»

Прокуратурой Себежского района организован творческий конкурс, посвящённый Дню Победы, сообщает газета «Призыв».

В конкурсе приняли участие все образовательные учреждения Себежского района. Рисунки, поделки 252 детей – учеников школ и воспитанников детских садов района порадовали тем, что дети чтут память погибших в годы Великой Отечественной войны, знают об этой дате.

По результатам конкурса все участники награждены грамотами и подарками.

Фото газеты «Призыв»

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