Прокуратура Себежского района организовала творческий конкурс

23:26, 15 мая 2023, ПАИ

Прокуратурой Себежского района организован творческий конкурс, посвящённый Дню Победы, сообщает газета «Призыв».

В конкурсе приняли участие все образовательные учреждения Себежского района. Рисунки, поделки 252 детей – учеников школ и воспитанников детских садов района порадовали тем, что дети чтут память погибших в годы Великой Отечественной войны, знают об этой дате.

По результатам конкурса все участники награждены грамотами и подарками.