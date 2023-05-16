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Общество

Международный день света отмечают 16 мая

16 мая празднуется Международный день света, учреждённый ЮНЕСКО в ноябре 2017 года. Он посвящен роли света в науке, культуре и искусстве, образовании и устойчивом развитии, а также в таких разнообразных областях, как медицина, коммуникации и энергетика, сообщает calend.ru.

Появлению праздника предшествовала реализованная по инициативе ЮНЕСКО в 2015 году идея проведения Международного года света и световых технологий. Успех акции и подтолкнул ряд представителей этой организации к рассмотрению резолюции об учреждении ежегодно отмечаемого праздника, посвящённого роли света в жизни человека. В тот год 147 стран провели более 13 тысяч мероприятий, посвящённых роли света в науке, культуре, искусстве, медицине, а также повседневной жизни человека.

Свет играет центральную роль в деятельности человека. На самом фундаментальном уровне, посредством фотосинтеза, свет является источником зарождения самой жизни. Изучение света привело к появлению многообещающих альтернативных источников энергии, существенным медицинским достижениям в области технологий диагностики и лечения заболеваний, созданию скоростного Интернета и многим другим открытиям, которые произвели революцию в обществе и сформировали наше понимание вселенной. Эти технологии были разработаны на протяжении веков фундаментальных исследований свойств света — начиная с книги Ибн аль-Хайсама «Китаб аль-Маназир» («Книга оптики»), опубликованной в 1015 году, и включая работу Эйнштейна в начале 20-го века, изменившую наше восприятие времени и света.

Новый праздник призван пропагандировать роль света и световых технологий в современной науке, стимулировать развитие образования, наук, основанных на световых технологиях, а также внедрять в жизнь граждан всего мира результаты такой научной деятельности.

С точки зрения организаторов праздника, свет и основанные на нём технологии должны способствовать реализации планов устойчивого развития человечества, принятых ООН, через повышения качества жизни людей.

В качестве даты празднования был выбран день 16 мая, в который в 1960 году впервые в мире была проведена успешная демонстрация лазера, осуществлённая физиком и инженером Т. Майманом. Именно физические общества, научно-исследовательские институты и образовательные учреждения разных стран, континентов и частей света образовали координационный совет, занимающийся вопросами организации и проведения мероприятий в рамках Международного дня света, а также рассмотрением и решением вопросов, связанных с поставленными задачами.

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