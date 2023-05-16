Международный фестиваль-конкурс состоится в Пскове 19 мая

00:19, 16 мая 2023, ПАИ

Международный фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества «ART-PANORAMA Россия-Беларусь 2023» состоится 19 мая в Пскове. О том, что увидят зрители фестиваля в Пскове, рассказала директор мероприятия Лариса Петровская в эфире радиостанции «7 НЕБО».

Сначала все участники пройдут конкурсный отбор по своим номинациям, компетентное жюри подведет итоги конкурса, а после состоится гала-концерт под названием «Две сестры - Белоруссия и Россия».

Участников фестиваля ожидает еще и экскурсионная программа, включающая в себя посещение Пушкинских гор.

Всего участие примет 350 белорусских конкурсантов и порядка 200 россиян.

Проходить гала-концерт будет 19 мая в 17:00 в Доме Офицеров в Пскове. До концерта состоится открытие выставки участников фестиваля в номинациях Художественное творчество и Декоративно-прикладное искусство.

В фестивале примут участие различные творческие направления. Номинации конкурса-фестиваля: вокально-хоровое творчество, фольклорно-этнографическое творчество, хореографическое творчество, театральное творчество, цирковое искусство, изобразительное искусство, фото, журналистика/блогерство.