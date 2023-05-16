Два хора и орган можно будет услышать в печорской кирхе 21 мая

07:25, 16 мая 2023, ПАИ

21 мая в 16:00 в кирхе святого Петра в Печорах состоится концерт органной и хоровой музыки, сообщили ПАИ организаторы.

Перед слушателями выступит любительский хор из Санкт-Петербурга Horosapiens SPb Classic, Академический хор любителей пения имени Е. П. Кудрявцевой из Санкт-Петербурга и органистка Аида Глухова.

В программе: Н. Кедров «Отче наш», Д. Бортнянский «Достойно есть», М. Балакирев «Свыше пророцы», D. Hamilton Afternoon из цикла Night country music, Меркьюри «Богемская рапсодия» /аранжировка M.Brymer/ партия органа - Аида Глухова, Л. Вьерн Симфония №2 op. 20 для органа: Allegro, Cantabile, Final, Д. Бортнянский. 1 часть концерта для хора «Господи, силою Твоею возвеселится царь», П. Чесноков «Ангел вопияше», В. Салманов, ст. Я. Купала «Песня», В. Щебалин, стихи Пушкина «Зимняя дорога», финская песня Kullan yulistis, эстонская песня в обработке Петр Сюда «Теребильщица льна», Русская народная песня в обработке О. Юргенштейна «Мятелки» , солист - Леонид Кравец, Ф. Шуберт. Месса соль мажор, партия органа - Аида Глухова.

Адрес: улица Гагарина 12 А.