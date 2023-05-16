Псковский театр драмы провёл бесплатный показ спектакля для семей мобилизованных

00:39, 16 мая 2023, ПАИ

В Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина состоялся бесплатный социальный показ спектакля «Соседи». Зрителями закрытого показа стали около 400 псковичей, среди которых были участники специальной военной операции, находящиеся в отпуске, семьи военнослужащих и погибших.

«Благодарим театр за прекрасный спектакль и организацию показа. Для семей военнослужащих, направленных в зону СВО, для вдов погибших приглашения на такие мероприятия — большая моральная поддержка: хотя бы на два с половиной часа они получают возможность отвлечься. Надеюсь, что и в дальнейшем наше сотрудничество продолжится», — прокомментировала Светлана Хомичук, председатель женсовета 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Показ спектакля прошёл с аншлагом, труппу провожали овациями и криками «Браво!». Театр получил множество благодарных отзывов, подтверждающих, что такие акции сегодня необходимы. «Здравствуйте! «Соседи», несмотря на комедийный жанр, спектакль поучительный. Каждый раз что-то черпаю для себя, — делится зрительница Елена Бибякова. — И самое главное, выражаю огромную благодарность, говорю человеческое спасибо организаторам за предоставленную возможность побывать на спектаклях, концертах, мастер-классах». «Очень понравился спектакль, я в восторге! Спасибо»; «Поддерживаю, очень понравилось!»; «Да, мне тоже очень понравился спектакль»; «В это непростое время такая поддержка очень важна!» — делятся с театром другие зрители.

«Соседи» — лирическая комедия Александра Кладько, премьера которой состоялась на сцене Псковского театра драмы в 2016 году. Этот спектакль был выбран для благотворительного показа исходя из его лёгкого жанра и оценки зрителей: спектакль пользуется неизменным успехом у публики уже седьмой год.

«Я считаю нашим долгом в нынешней ситуации помогать бойцам и их семьям любыми доступными способами, в том числе искусством, спектаклями. Такие социальные показы продолжим проводить регулярно», — подчеркнул художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев.

Напомним, что ранее бесплатный показ спектакля для семей военнослужащих уже прошёл в Псковском театре драмы в марте (для показа был выбран премьерный спектакль «Пигмалион»). В январе псковская труппа представила эту комедию на сцене Луганского академического русского драматического театра им. П. Луспекаева. Также Псковский театр драмы неоднократно собирал гуманитарную помощь для беженцев, ежемесячно направляет средства на оказание помощи псковским военнослужащим – участникам СВО, передаёт билеты в Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих Псковской области.