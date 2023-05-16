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Общество

Участников конкурса «Лидеры России» из Псковской области стало на треть больше

Больше 400 заявок из Псковской области поступило на участие в пятом, юбилейном сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Теперь все, кто успешно зарегистрировался, загрузил в систему анкету и видеоинтервью, смогут принять участие в следующем этапе проекта — дистанционном тестировании. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«С точки зрения эффективности подачи заявок мы в середине общероссийского перечня, и это неплохой результат. Предыдущие годы активность была значительно ниже, в частности, на нашем региональном конкурсе «Лидер года» было больше регистраций. В этом году нам удалось привлечь внимание к конкурсу, что позволило на треть увеличить число участников», — заметила врио председателя регионального комитета по труду и занятости населения Алёна Трунова.

Она также обратила внимание, что уже в конце недели для участников откроется доступ к тестам. «Желаю каждому взять от конкурса как можно больше и использовать это для собственного развития! Даже если это проигрыш, из него можно сделать сильные выводы. А за тех, кто пройдёт на окружной этап, будем болеть всей Псковской областью!» — заключила руководитель комитета.

В целом на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России» поступило около 160 тысяч заявок от представителей всех российских регионов и 89 стран мира. Приём заявок завершился 14 мая текущего года. За все пять сезонов конкурса принято более 1 миллиона регистраций из России и 150 государств мира.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации и является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей». В конкурсе участвуют управленцы до 55 лет с опытом руководства от двух лет. В числе главных призов — грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, карьерные консультации и сопровождение. По итогам прошедших четырёх сезонов конкурса более 420 «лидеров России» получили высокие назначения на государственной службе, в бизнесе, сфере науки, образования, здравоохранения, информационных технологий.

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