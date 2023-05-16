В Псковской области вырос спрос на специалистов из сферы финансов

08:35, 16 мая 2023, ПАИ

Эксперты проанализировали сферу банковского дела и финансов в Псковской области и выяснили, что за последний месяц спрос на специалистов этой сферы вырос на 56% по сравнению с тем же периодом 2022 года, сообщает hh.ru.

За последний месяц в Псковской области было размещено около 120 вакансий в сфере «Финансы и бухгалтерия», что на 56% больше, чем весной 2022 года. За этот же период жители Псковской области опубликовали или обновили более 540 резюме в данной сфере. В данном случае уровень конкуренции за рабочие места в финансовой сфере региона достиг 4-5 резюме на вакансию. Это в целом соответствует норме для рынка труда, когда уровень конкуренции за рабочие места умеренный и на рынке присутствует здоровое соотношение между работодателями и соискателями.

С 1 апреля по начало мая в Псковской области было открыто около 210 вакансий работодателями, отраслью которых являются банковские и финансовые услуги. Это значит, что каждая десятая вакансия Псковской области за последний месяц размещалась банками.

Средняя предлагаемая заработная плата в Псковской области для специалистов сферы «Финансы» составляет около 27 000 рублей. Это на 9 500 руб. меньше, чем весной 2022 года. При этом псковичи, ищущие работу в финансовой и банковской сфере, как правило, запрашивают зарплату не ниже 42 000 рублей, что также на 7 000 рублей больше, чем в это же время 2022 года.