Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области вырос спрос на специалистов из сферы финансов

Эксперты проанализировали сферу банковского дела и финансов в Псковской области и выяснили, что за последний месяц спрос на специалистов этой сферы вырос на 56% по сравнению с тем же периодом 2022 года, сообщает hh.ru.

За последний месяц в Псковской области было размещено около 120 вакансий в сфере «Финансы и бухгалтерия», что на 56% больше, чем весной 2022 года. За этот же период жители Псковской области опубликовали или обновили более 540 резюме в данной сфере. В данном случае уровень конкуренции за рабочие места в финансовой сфере региона достиг 4-5 резюме на вакансию. Это в целом соответствует норме для рынка труда, когда уровень конкуренции за рабочие места умеренный и на рынке присутствует здоровое соотношение между работодателями и соискателями.

С 1 апреля по начало мая в Псковской области было открыто около 210 вакансий работодателями, отраслью которых являются банковские и финансовые услуги. Это значит, что каждая десятая вакансия Псковской области за последний месяц размещалась банками. 

Средняя предлагаемая заработная плата в Псковской области для специалистов сферы «Финансы» составляет около 27 000 рублей. Это на 9 500 руб. меньше, чем весной 2022 года. При этом псковичи, ищущие работу в финансовой и банковской сфере, как правило, запрашивают зарплату не ниже 42 000 рублей, что также на 7 000 рублей больше, чем в это же время 2022 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 мая 2023

Встреча с семьями военнослужащих СВО прошла в Бежаницком районе
16 мая 2023

Более трёх тысяч псковских медиков получают специальную социальную выплату
16 мая 2023

Сергей Степашин прибыл с рабочим визитом в Псковскую область
16 мая 2023

Приоткрыть тайну псковской церкви Михаила и Гавриила Архангелов надеются археологи
16 мая 2023

Дождливый и тёплый день ожидается сегодня в Пскове
16 мая 2023

Псковский театр драмы провёл бесплатный показ спектакля для семей мобилизованных
16 мая 2023

Международный фестиваль-конкурс состоится в Пскове 19 мая
15 мая 2023

Пять крупных погромов случилось в парке Строителей в Пскове за год


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...