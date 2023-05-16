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Общество

ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США 13 мая создало Telegram-канал для вербовки россиян и 16 мая разместило в нем пропагандистский видеоролик, пишет Lenta.ru.

«ЦРУ впервые устанавливает присутствие в Telegram — чтобы связаться с теми, кто чувствует себя обязанным взаимодействовать с ЦРУ, и убедиться, что они знают, как сделать это максимально безопасно», — говорится в сообщении.

Также приводится инструкция, как связаться с управлением через скрытые сервисы в браузере Tor. Отмечается, что ведомство интересует информация «об экономике или высшем руководстве Российской Федерации».

Сотрудники ЦРУ подтвердили подлинность канала в интервью CNN. Чиновник, участвовавший в его запуске, отметил, что управление рассчитывает путем публикации сообщений и видео в Telegram и социальных сетях получать сведения, в которых нуждаются Соединенные Штаты.

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