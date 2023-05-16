Запрет на продажу алкоголя до 21 года одобряют 37% псковичей

09:03, 16 мая 2023, ПАИ

Предложение Минздрава запретить продажу крепкого алкоголя лицам моложе 21 года одобряют 36% псковичей, 37% — за еще более строгие меры, сообщает сервис SuperJob.

В 2022 году розничные продажи алкоголя на душу населения превысили запланированные показатели, в связи с чем в России рассматриваются новые антиалкогольные меры. Минздрав предлагает запретить продажу крепкого алкоголя (напитков с содержанием спирта более 17,5%) лицам моложе 21 года. С инициативой согласны 36% псковичей — это на 3 п.п. больше, чем в 2021 году, когда Минздрав уже выступал с аналогичным предложением. Еще 37% считают, что следует запретить продавать молодежи до 21 года не только крепкие напитки, но и вообще любой алкоголь.

Лишь 15% выступают против инициативы Минздрава: респонденты считают, что запрет не решит проблему, а лишь приведет к расширению черного рынка («Пить будут по-прежнему, только алкоголь будет некачественный»).

Предложенные Минздравом меры женщины одобряют чаще мужчин (43% против 32% соответственно). Старшее поколение — чаще опрошенных до 34 лет (40% против 32%). Трезвенники — чаще тех, кто употребляет спиртное (37% против 33%). По мнению 59% псковичей, минимальный возраст, с которого в России должна быть разрешена продажа алкоголя, — 21 год.

В поддержку действующей нормы (с 18 лет) высказался каждый четвертый (23%), и лишь 4% опрошенных предложили разрешить продавать спиртное уже с 16 лет. Сторонников продажи алкоголя с 16 и с 18 лет больше всего среди респондентов моложе 34 лет (6% и 30% соответственно), а тех, кто ратует за более поздний возраст, — среди опрошенных старше 45 лет (63%). Употребляющие спиртные напитки почти вдвое чаще трезвенников считают совершеннолетие адекватным возрастным порогом для продажи алкоголя (31% против 16%).