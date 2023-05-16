Приоткрыть тайну псковской церкви Михаила и Гавриила Архангелов надеются археологи

09:18, 16 мая 2023, ПАИ

Приоткрыть тайну псковской церкви Михаила и Гавриила Архангелов надеются археологи, сообщили ПАИ в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

В рамках предпроектных исследований, по заказу АНО «Возрождение», проводятся раскопки на территории Церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца. Памятник истории и культуры федерального значения XV—XVIII веков находится в Среднем городе, включён в список ЮНЕСКО.

Уже обнаружены остатки фундаментов, предположительно, утраченной апсиды северного придела храма. Самая древняя находка-лопасть креста-мощевика, датируется примерно X веком. Культурный слой мощный - около трёх метров.

Исследования могут принести информацию о том, что такое «Городец». До сих пор об устройстве этой территории в древнейшее время ничего не известно.

В непосредственной близости от «Городца», на месте нынешнего Почтамта, культурный слой X века после войны исследовала экспедиция из Эрмитажа под руководством Г. П. Гроздилова. С другой стороны, рядом с ПсковГУ, были обнаружены языческие захоронения X-XI веков.