ЦБ заявил, что кредитные каникулы смогут получать заемщики и созаемщики

10:58, 16 мая 2023, ПАИ

Кредитные каникулы смогут получить заемщики, а также созаемщики с учетом поправок к законопроекту о кредитных каникулах. Об этом сообщил глава службы по защите прав потребителей финуслуг ЦБ Михаил Мамута в интервью газете «Известия».

Ко второму чтению в Госдуме в законопроект о кредитных каникулах на постоянной основе планируется внести поправку, которая наделяет правом обращаться за этой льготой созаемщикам, а также заемщикам, несущим субсидиарную ответственность, если к ним обратился кредитор.

По словам руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Центробанка, в настоящее время обсуждается возможность брать каникулы один раз по одному потребительскому кредиту в случае сложной жизненной ситуации или других случаев, установленных законом. При этом если человек закроет реструктуризированный кредит, возьмет новый и опять окажется в сложной ситуации, он сможет еще раз прибегнуть к послаблению от банка.

«Банк ничего не теряет ни финансово, ни репутационно — только приобретает дополнительную лояльность заемщика, который с высокой вероятностью спасается от дефолта и банкротства», — убежден Михаил Мамута.

Он также напомнил, что законопроект о кредитных каникулах на постоянной основе прошел первое чтение в конце прошлого года. По его словам, были некоторые замечания и предложения со стороны министерств и банков, в том числе связанных с процедурой предоставления.