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Общество

Встреча с семьями военнослужащих СВО прошла в Бежаницком районе

Встреча с семьями военнослужащих СВО прошла в актовом зале администрации Бежаницкого района, сообщает газета «Сельская новь».

Фото: здесь и далее Любовь Озерская

Мероприятие было посвящено Международному дню семьи. Глава района Сергей Михеев обратился к присутствующим с просьбой поделиться проблемами и обещал в меру сил и возможностей оказывать содействие в их решении.

«На ряд вопросов были даны ответы прямо на встрече, некоторые - взяты на карандаш для передачи в правительство области», - отмечается в сообщении.

Сергей Михеев и первый заместитель главы администрации Бежаницкого района Елена Иванова также поинтересовались как обстоят дела с обеспечением детей бесплатным питанием в школах и детских садах, организацией их летнего отдыха, есть ли сложности в получении субсидии на подключение домов в рамках программы догазификации.

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