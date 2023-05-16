В Псковской области собаку не смогли ввезти через границу из-за нарушений в документах

11:23, 16 мая 2023, ПАИ

Домашнего питомца не смогли ввезти через границу в Псковской области из-за нарушений в документах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-эстонской границе на пропускном пункте «Шумилкино» в Псковской области инспектор Россельхознадзора выявил нарушения в документах при ввозе домашнего питомца на территорию ЕАЭС. Собака перевозилась автотранспортом из Латвии.

В ветеринарном паспорте животного отсутствовали отметки о проведении клинического осмотра у животного в течение двух недель перед отправкой.

Ввоз собаки на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате живого груза.