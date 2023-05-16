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Общество

В России могут ввести крупные штрафы за укусы животных

Административные штрафы до 200 тысяч рублей за укусы животных могут ввести в России. Об этом сообщил один из авторов поправок, первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, пишет ТАСС.

«Нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа до 200 тысяч рублей. Речь идёт, в частности, о покусах животных, у которых есть владельцы. В весеннюю сессию мы эти поправки рассмотрим», - отметил Бурматов.

Речь идёт о поправках ко второму чтению законопроекта, устанавливающего административные штрафы за ненадлежащее обращение с домашними животными.

Законопроект внесли в Госдуму Бурматов и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в июле 2021 года, в первом чтении он был принят в декабре того же года.

Инициатива предлагает прописать в Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) штрафы за несоблюдение общих требований к содержанию животных, в том числе оставление их без владельца, в размере до трёх тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч рублей - для должностных лиц, до 30 тысяч рублей - для юридических лиц. Кроме того, за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния гражданам может грозить штраф до 15 тысяч рублей, должностным лицам - до 30 тысяч рублей, юридическим лицам - до 100 тысяч рублей. 

Ранее депутат Госдумы Александр Спиридонов подготовил поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которым хозяевам животных могут вменять штраф за самовыгул своих питомцев. 

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