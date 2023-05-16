Горячую линию по трудоустройству проведут псковские приставы

10:25, 16 мая 2023, ПАИ

Горячая линия по трудоустройству в службу судебных приставов по Псковской области состоится 19 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди вопросов, которые интересуют псковичей при прохождении отбора в органы принудительного исполнения, чаще всего встречаются: возраст поступления на службу, испытательный срок, прохождение медицинской комиссии, требования к полученному образованию и возможность дальнейшего обучения, уровень заработной платы и социальные льготы.



На все эти вопросы ответит начальник отделения государственной службы и кадров Вероника Швечихина, которая также предоставит необходимую информацию по имеющимся вакансиям в районах области, сообщит о возможности получения информации на сайте УФССП России по Псковской области.

Горячая линия по трудоустройству будет работать 19 мая с 11:00 до 13:00 по телефону (8 8112 ) 699- 061. Позвонить может любой желающий, включая выпускающихся студентов.