Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Горячую линию по трудоустройству проведут псковские приставы

Горячая линия по трудоустройству в службу судебных приставов по Псковской области состоится 19 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди вопросов, которые интересуют псковичей при прохождении отбора в органы принудительного исполнения, чаще всего встречаются: возраст поступления на службу, испытательный срок, прохождение медицинской комиссии, требования к полученному образованию и возможность дальнейшего обучения, уровень заработной платы и социальные льготы.

На все эти вопросы ответит начальник отделения государственной службы и кадров Вероника Швечихина, которая также предоставит необходимую информацию по имеющимся вакансиям в районах области, сообщит о возможности получения информации на сайте УФССП России по Псковской области.

Горячая линия по трудоустройству будет работать 19 мая с 11:00 до 13:00 по телефону (8 8112 ) 699- 061. Позвонить может любой желающий, включая выпускающихся студентов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 мая 2023

Бобров запечатлели в акватории Великой в Пскове
16 мая 2023

Сергей Степашин не исключил статуса лавры для Псково-Печерского монастыря
16 мая 2023

Сергей Степашин проконтролировал ход реставрации объектов Псковского кремля
16 мая 2023

Колокольню Троицкого собора в Пскове могут освободить от лесов летом
16 мая 2023

Михаил Ведерников рассказал о трудоустройстве беженцев в Псковской области
16 мая 2023

Отделочные работы проводят в доме для переселенцев в Пскове
16 мая 2023

Встреча с семьями военнослужащих СВО прошла в Бежаницком районе
16 мая 2023

Более трёх тысяч псковских медиков получают специальную социальную выплату

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...