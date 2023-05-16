Бобров запечатлели в акватории Великой в Пскове

11:44, 16 мая 2023, ПАИ

Фотографии бобров в акватории реки Великой сделала псковский экскурсовод Ирина Соколова. Об этом сообщается в группе «Российские красоты» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что бобров сфотографировали у набережной реки Великой около Псковского кремля.

«Каждую весну, в половодье, в центр Пскова вода приносит бобриные семьи. Этот год не стал исключением. Бобры пережидают, когда уровень воды спадет, и возвращаются в дикую природу, поднимаясь вверх по реке», - отмечается в сообщении.