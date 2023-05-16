Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вышел четвертый подкаст о молодежной медиаэкспедиции «Наследие земли народа сето»

Вышел подкаст № 4 «Молодёжная медиаэкспедиция «Наследие земли народа сето». 

Историческая судьба народа сето, язык народа сето, подвижники сето: кто они? Об этом и не только рассказала старший научный сотрудник научно-образовательной лаборатории «Социогуманитарная регионика» Псковского государственного университета, участник молодёжной медиаэкспедиции «Наследие земли народа сето» Наталья Пителина.

Отметим, проект «Молодёжная медиаэкспедиция «Наследие земли народа сето» реализуется Псковским государственным университетом при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

Ознакомиться со всеми подкастами о медиаэкспедиции «Наследие земли народа сето» можно в специальном сюжете здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 мая 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Рабочий визит Сергея Степашина в Псковскую область
16 мая 2023

О развитии ТОС расскажет Елена Тимашова на «Серебряном дожде»
16 мая 2023

Шанс для спасения исторических усадеб предложили депутаты Северо-Запада
16 мая 2023

Более 50 инициатив регионов рассмотрят депутаты Северо-Запада в Калининграде
16 мая 2023

На мастер-классы псковских поваров смогут попасть гости фестиваля «Моя еда»
16 мая 2023

Сергей Степашин: Псковская область должна стать самым привлекательным для туристов регионом в России
16 мая 2023

Борьбу с ВИЧ-инфекцией обсуждают в медиацентре ПАИ
16 мая 2023

Бобров запечатлели в акватории Великой в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...