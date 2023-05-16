Вышел четвертый подкаст о молодежной медиаэкспедиции «Наследие земли народа сето»

11:59, 16 мая 2023, ПАИ

Вышел подкаст № 4 «Молодёжная медиаэкспедиция «Наследие земли народа сето».

Историческая судьба народа сето, язык народа сето, подвижники сето: кто они? Об этом и не только рассказала старший научный сотрудник научно-образовательной лаборатории «Социогуманитарная регионика» Псковского государственного университета, участник молодёжной медиаэкспедиции «Наследие земли народа сето» Наталья Пителина.

Отметим, проект «Молодёжная медиаэкспедиция «Наследие земли народа сето» реализуется Псковским государственным университетом при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

Ознакомиться со всеми подкастами о медиаэкспедиции «Наследие земли народа сето» можно в специальном сюжете здесь.