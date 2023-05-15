Пскович ограбил бар на улице Алёхина

12:17, 16 мая 2023, ПАИ

Росгвардейцы задержали мужчину, который ограбил бар на улице Алёхина в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сообщение, что в баре на улице Алёхина сработала кнопка тревожной сигнализации, поступило экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» 15 мая.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии работники бара пояснили, что неизвестный гражданин открыто похитил с витрины спиртное и скрылся.

Получив приметы мужчины, росгвардейцы организовали поисковые мероприятия и через 15 минут задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель. По данному факту проводится проверка.